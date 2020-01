Organizatorzy Pucharu Świata w Zakopanem ostrzegają przed kupowaniem biletów na zawody u tzw. koników. To osoby, które wejściówki chcą sprzedaż po zawyżonej cenie. W takiej sytuacji często może dojść do oszustwa.

Jak co roku, Puchar Świata w Zakopanem cieszy się ogromną popularnością. Sukcesy polskich skoczków, zarówno drużynowo jak i indywidualnie, przyciągają pod Wielką Krokiew tłumy kibiców. We wrześniu kilkadziesiąt tysięcy biletów rozeszło się błyskawicznie. W Zakopanem wszyscy spodziewają się nie tylko kompletu 25 tysięcy kibiców, ale również tłumu turystów, którzy przyjadą poczuć atmosferę sportowego święta.

Jest to oczywiście okazja dla oszustów. Dla kibiców szczególnie niebezpieczne może być kupowanie biletów u tzw. koników. To osoby, którym udało się kupić wejściówki i teraz sprzedają je po zawyżonych cenach, nawet w samym Zakopanem. Oczywiście istnieje ryzyko, że nie tylko zapłaci się za bilet znacznie więcej, ale też trafi się na osobę sprzedającą fałszywe wejściówki.

Przed oszustami ostrzega wiceprezes TZN Rafał Kot. „Ktoś próbuje sprzedawać podrobione bilety na zawody Pucharu Świata w Zakopanem. Mamy już takie informacje. Ostrzegamy, że jeśli ktoś będzie kupował wejściówki od koników, może zostać oszukany. My to oczywiście będziemy weryfikować przy wpuszczaniu na Wielką Krokiew, bo nie możemy dopuścić do przekroczenia limitu osób na skoczni” – powiedział.

Komendant zakopiańskiej policji dodał, że funkcjonariusze radzą sobie z tym problemem. „Ta sytuacja miała miejsce poza Zakopanem i jedna z komend poinformowała nas o tym. Poza tym przypadkiem de facto jeszcze nic nie stwierdzimy. Nasze służby są jednak uczulone i będziemy te przypadki ujawniać. Patrząc jednak na poprzednie lata, nie były to liczby, które zasługują na jakieś szczególne nasze działania. Damy sobie radę z tym problemem” – stwierdził.

Źr.: Sport.pl