Na profilu społecznościowym firmy Orlen opublikowane zostały screeny z InstaStory zamieszczonego przez celebrytkę Klaudię El Dursi. Spółka Skarbu Państwa sugeruje, że przyłapała ją na manipulacji.

Klaudia El Dursi opublikowała materiał w mediach społecznościowych, w którym zasugerowała, że podczas wizyty na stacji Orlen pracownik powiedział jej, iż „nie może sprzedać jej paliwa”.

– Paliwo jest, niby awaria, ale wszystko działa, no dostał taką informację – napisała Klaudia El Dursi na swoim profilu społecznościowym. – On by chciał, ale wiadomo… Także tak – zakończyła celebrytka.

Na materiał opublikowany przez Klaudię El Dursi zareagował Orlen. Na profilu społecznościowym Spółki Skarbu Państwa opublikowany został wymowny wpis skierowany do celebrytki.

Orlen przyłapał celebrytkę? Wymowny wpis na profilu Spółki Skarbu Państwa

– Pani Klaudio, cieszymy się, że wybrała Pani ORLEN – napisano we wstępie wpisu zamieszczonego na profilu społecznościowego w serwisie Facebook. Na tym jednak nie koniec.

– Podpowiadamy, by następnym razem skrócić nagranie. Przypadkowo uwieczniła Pani, że w dystrybutorze obok nie tylko są wszystkie paliwa, ale nawet jeden z naszych Klientów tankuje – czytamy w dalszej części wpisu.

