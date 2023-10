Zbigniew Ziobro poinformował, że prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie afery Pandora Gate. Sprawa dotyczy wykorzystywania nieletnich dziewczyn przez znanych polskich twórców youtube. Sprawą zajęło się również Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które zabezpiecza materiał dowodowy.

Zbigniew Ziobro informował, że prokuratura zajęła się sprawą. „W dniu wczorajszym po złożeniu zawiadomienia przez pana ministra (Ciepluchę – red.) skontaktowałem się z prokuratorem regionalnym w Warszawie i wydałem polecenie, by w tej sprawie były prowadzone intensywne czynności śledcze” – mówił minister. Co więcej, zapewnił, że prokurator regionalny będzie bezpośrednio nadzorował to postępowanie.

Komunikat w sprawie afery Pandora Gate opublikowała też Komenda Główna Policji. „W związku z filmem na portalu YouTube dotyczącym zachowań pedofilskich wśród influencerów, Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zabezpieczyło materiały, które są analizowane” – czytamy w mediach społecznościowych.

W związku z filmem na portalu YouTube dot. zachowań pedofilskich wśród influencerów, @CBZCgovPL zabezpieczyło materiały, które są analizowane. Śledztwo prowadzi Prok. Okręgowa w Warszawie, a czynności wykonują https://t.co/vKeOm6mq7l. policjanci @policja_ksp oraz CBZC.👮‍♂️💻 — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) October 5, 2023

Sylwester Wardęga opublikował materiał, który wstrząsnął polskim internetem. YouTuber uderza w swoich „kolegów po fachu”. Skupił się na postaci Stuarta Kluz-Burtona (Stuu), który według jego ustaleń mógł dopuszczać się wykorzystywania nieletnich dziewczyn. Na potwierdzenie swojej wersji opublikował fragmenty rozmów, jakie Stuu miał prowadzić z nieletnimi.

Przeczytaj również:

Źr. RMF FM; X; wmeritum.pl