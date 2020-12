Papież Franciszek zwrócił się do Polaków podczas audiencji w środę. Ojciec Święty skierował do mieszkańców Polski pozdrowienia i złożył życzenia noworoczne. To nie wszystko, bo do Polaków skierował także specjalne przesłanie.

W środę podczas audiencji w Watykanie, Papież Franciszek zwrócił się bezpośrednio do Polaków. „Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Drodzy bracia i siostry, zbliżając się do końca tego roku, nie oceniajmy go jedynie przez pryzmat cierpień, trudności i ograniczeń spowodowanych pandemią.” – mówił.

„Dostrzeżmy dobro, jakie otrzymywaliśmy każdego dnia.” – kontynuował swą myśl Ojciec Święty. „Bliskość i życzliwość ludzi, miłość naszych bliskich i dobroć tych, którzy nas otaczają” – dodał.

Papież Franciszek składa życzenia

„Dziękujmy Panu za każdą otrzymaną łaskę i patrzmy z ufnością i nadzieją w przyszłość, zawierzając się wstawiennictwu św. Józefa, patrona nowego roku” – mówił Franciszek. Nawiązał w ten sposób do decyzji dotyczącej roku 2021, bo będzie on poświęcony wspomnieniu św. Józefa, który wspólnie z Maryją opiekował się małym Jezusem.

„Dla każdego i każdej z was, i dla waszych rodzin niech to będzie rok szczęśliwy i pełen łask Bożych. Niech Pan wam błogosławi!” – powiedział do Polaków papież Franciszek.

Papież abdykuje?

Niedawno niemałe zamieszanie wywołały doniesienia portalu affaritaliani.it. Powołując się na brytyjskiego dziennikarza Austena Ivereigha stwierdził on, że papież Franciszek ma abdykować jeszcze w 2020 roku. Ojciec Święty ma być pod ogromnym wrażeniem decyzji Benedykta XVI, więc chciałby pójść jego śladami.

Portal cytował przy tym rzekome słowa Ivereigha, który jest również biografem papieża. „Nie sądzę, by kiedykolwiek były jakiekolwiek wątpliwości, że zrezygnuje pod koniec tego roku” – czytamy.

Teraz do tych doniesień odniósł się sam Austen Ivereigh. Stwierdził, że nigdy nie spekulował na temat ustąpienia Ojca Świętego w najbliższym czasie. „Nigdy nie powiedziałem, że papież wkrótce ustąpi. Przez ostatnie tygodnia powtarzałem coś przeciwnego: jest to pontyfikat w pełnym rozkwicie, pobudzony kryzysem COVID, mający na celu wdrożenie poważnych reform watykańskich i planowanie podróży do Iraku i Sudanu Południowego” – napisał na Twitterze.

Źr. dorzeczy.pl