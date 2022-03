Papież Franciszek podczas niedzielnej modlitwy Anioł Pański zaapelował o zaprzestanie działań wojennych na Ukrainie. Zwrócił uwagę między innymi na tragiczny los dzieci, które musiały zostać wysiedlone z kraju.

Ojciec Święty po raz kolejny określił wojnę mianem „okrutnej i bezsensownej”. „Minął ponad miesiąc od rozpoczęcia inwazji na Ukrainę. Od początku tej okrutnej i bezsensownej wojny, która jak każda wojna jest porażką nas wszystkich. Należy odrzucić wojnę, tę przestrzeń śmierci, w której ojcowie i matki chowają dzieci, w której ludzie zabijają swych braci, których nawet nie widzieli, w której możni decydują, a ubodzy umierają. Wojna nie rujnuje jedynie teraźniejszości, ale też przyszłość społeczeństwa” – powiedział podczas niedzielnego spotkania z wiernymi na modlitwie Anioł Pański.

Papież Franciszek zwrócił też uwagę na los ukraińskich dzieci. „Przeczytałem, że od początku agresji na Ukrainę co drugie dziecko zostało wysiedlone z kraju. To oznacza niszczenie przyszłości, powodowanie dramatycznych traum u najmniejszych i najbardziej niewinnych pośród nas. Oto bestialstwo wojny, aktu barbarzyńskiego i świętokradczego!” – powiedział.

Papież: „Nie możemy przyzwyczajać się do wojny”

Franciszek zaapelował do wszystkich, by nie przyzwyczajać się do wojny, ale usunąć ją z historii. „Nie możemy przyzwyczajać się do wojny. Musimy natomiast dzisiejsze oburzenie przemienić w jutrzejszy wysiłek, bowiem jeśli z tego doświadczenia wyjdziemy tacy, jakimi byliśmy wcześniej, wszyscy będziemy w pewien sposób winnymi. Wobec niebezpieczeństwa samozagłady ludzkość rozumie, że nadszedł moment zlikwidowania wojny. Usunięcia jej z historii człowieka, zanim to ona usunie człowieka z historii” – mówił papież.

Ojciec Święty zwrócił się też do rządzących państwami. „Proszę każdego z odpowiedzialnych polityków o zastanowienie się nad tym, o podjęcie wysiłku w tym kierunku i o to, by patrząc na umęczoną Ukrainę, zrozumieli, jak każdy dzień wojny pogarsza sytuację wszystkich. Dlatego też ponawiam mój apel: dość! Przestańcie! Niech zamilknie broń! Niech zaczną się poważne negocjacje pokojowe!” – powiedział.

Źr.: KAI