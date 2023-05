Panie premierze Papieża Polaka pan nie przebije, ale po Papieżu Polaku pan jest najmądrzejszy, najrozsądniejszy i jeden jedyny polityk – takie słowa usłyszał Donald Tusk z ust jednej z uczestniczek spotkania w Krakowie. Kobieta była zachwycona liderem Platformy Obywatelskiej.

Donald Tusk kontynuuje objazd kraju. Ostatnio pojawił się w Krakowie, gdzie m.in. odniósł się do najgorętszych wydarzeń politycznych tego tygodnia, w tym pomysłu 800 plus, który ogłosił sam Jarosław Kaczyński.

Podczas spotkania lidera Platformy Obywatelskiej z mieszkańcami Krakowa doszło również do zaskakującej sytuacji. Wśród osób, które postanowiły zabrać głos znalazła się pewna kobieta. Postanowiła ona publicznie podzielić się swoją oceną polityka. Tusk usłyszał wiele ciepłych słów…

Kobieta zachwycona Tuskiem: „Papieża Polaka pan nie przebije, ale…”

– Witam bardzo serdecznie i okropnie się cieszę, że tu jestem. Widzę was jak na dłoni. Ja naprawdę już o nic nie proszę, ja się już wszystkiego dorobiłam, najlepiej wyszły mi włosy i dorobiłam się zmarszczek – zażartowała na początku.

Następnie kobieta zwróciła się do Tuska. – Panie premierze, papieża Polaka pan nie przebije. Ale po papieżu Polaku pan jest najmądrzejszy, najrozsądniejszy, i jeden jedyny polityk! – powiedziała, po czym podeszła do lidera PO i uściskała go.

Tymczasem w Krakowie

"Panie premierze Papieża Polaka pan nie przebije, ale po Papieżu Polaku pan jest najmądrzejszy, najrozsądniejszy i jeden jedyny polityk" pic.twitter.com/WAcvaAktgy — Przesympatyczna Renatka (@tylko_prawda_) May 15, 2023

Widownia zareagowała owacją. W tle słychać było okrzyki: „Donald! Donald!”. Pod wpływem emocji ludzie wstali z miejsc i zaczęli bić brawo. Całą sytuację zarejestrowały kamery.

💬 Przewodniczący @donaldtusk o 800+👇



Mówimy sprawdzam i składamy projekt ustawy! pic.twitter.com/3DCBar6pJv — PlatformaObywatelska (@Platforma_org) May 16, 2023

