Donald Tusk opublikował w sieci nagranie, na którym poruszył temat olbrzymich środków, które zamroziła Polsce Unia Europejska. Polityk nie ma wątpliwości, że wina leży po stronie rządu Mateusza Morawieckiego. Na nagranie odpowiedział szef portalu tvp.info Samuel Pereira.

Donald Tusk wielokrotnie krytykował rząd za osłabianie relacji na linii Warszawa – Bruksela. Były szef Rady Europejskiej ubolewa, że przez decyzje polityczne obozu Jarosława Kaczyńskiego Polacy w dalszym ciągu nie otrzymują pieniędzy unijnych.

W czwartkowy wieczór opublikował specjalne nagranie w tej sprawie. – Moi drodzy, to jest bankomat 50 euro, znacie go, na nasze to będzie mniej więcej, trochę ponad 200 zł. Na tej palecie, na tej jednej palecie jest 18 milionów euro. I teraz wyobraźcie sobie 3222 takie – mówi Tusk.

To nie są patrioci. To są idioci. pic.twitter.com/HxCP5TNJJw — Donald Tusk (@donaldtusk) February 10, 2022

Na filmiku widzimy murawę stadionu wypełnioną po brzegi paletami z pieniędzmi unijnymi. – Jedyny powód, dla którego po te pieniądze nie możecie sięgnąć, to rząd PiS-u. To ich kompletny niezrozumiały opór. Oni ostatnio, ich liderzy, pan Bielan, pan Ziobro, wprost powiedzieli, że Polska powinna zrezygnować być może z tych pieniędzy i w ogóle wycofać się z tego funduszu – stwierdził. – To nie są patrioci, to idioci – podsumował.

Nagranie szefa PO skomentował Samuel Pereira. „Trzyma Pan 18 mln euro na palecie w domu? Proszę z kolegą Nowakiem pogadać, zamieni to Pan na sztabki złota” – napisał szef portalu tvp.info.

„Żarty żartami, ale jeśli te palety z polskimi pieniędzmi zamiast w Polsce, leżą w Brukseli, to z pretensjami wypadałoby się zwrócić do przetrzymującego palety. Starczy odwagi?” – dodał w kolejnym komentarzu.