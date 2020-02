Już ponad 300 osób zmarło na skutek zarażenia koronawirusem 2019-nCoV. W sobotę doszło do śmierci pierwszej osoby poza Chinami. To 44-letni Chińczyk, który przyleciał z Wuhan na Filipiny.

305 osób nie żyje a ponad 14,5 tysiąca jest zarażonych – to efekt działania koronawirusa 2019-nCoV, który rozprzestrzenia się po całym świecie. Większość zarażonych przebywa w Chinach, jednak ogniska odnotowano również w Europie, Ameryce Północnej, Australii i innych częściach Azji.

Tylko w nocy z soboty na niedzielę na skutek koronawirusa zmarło 46 osób. W sobotę zmarła również pierwsza osoba poza Chinami. To 44-letni obywatel Chin, który przyleciał na Filipiny prosto w Wuhan. Mężczyzna trafił do szpitala zakaźnego, ale jego stan się pogorszył. Doszło do ciężkiego zapalenia płuc i lekarzom nie udało się go uratować.

Rząd Filipin już wcześniej zakazał podróżowania do prowincji Hubei w Chinach, a w czwartek rozszerzył zakaz na Hongkong i Makau.

Źr.: Radio ZET