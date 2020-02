We Włoszech z powodu koronawirusa COVID-19 zmarł pierwszy Europejczyk. To 78-letni mężczyzna, który nigdy nie był w Chinach. Na północy Włoch zarażonych wirusem przybywa, problem staje się coraz poważniejszy.

Już ponad 77 tysięcy osób zaraziło się koronawirusem COVID-19. W wyniku wirusa zmarło ponad 2300 osób. Większość z nich to obywatele Chin, jednak zgony odnotowano również w innych krajach Azji i Europy. Niedawno we Francji zmarł pierwszy obywatel Chin zarażony koronawirusem. Teraz we Włoszech zmarł pierwszy Europejczyk, który nigdy nie był w Chinach.

To 78-letni mężczyzna, który zmarł w szpitalu zlokalizowanym niedaleko Padwy. Był jedną z dwóch zarażonych osób w regionie Wenecja Euganejska. Mężczyzna mieszkał w miejscowości Vo, w ostatnim okresie w stanie krytycznym przebywał na oddziale intensywnej terapii. Do szpitala trafił dziesięć dni wcześniej.

Łącznie we Włoszech aż 20 osób zarażonych jest koronawirusem. W ciągu ostatniej doby na północy kraju zanotowano aż 17 nowych przypadków. Władze próbują zatrzymać rozprzestrzeniającą się chorobę, na stacjach kolejowych nie zatrzymują się pociągi a mieszkańcy terenów, gdzie wykryto koronawirusa proszeni są o to, by bez potrzeby nie wychodzili z domu i unikali kontaktów towarzyskich.

Źr.: RMF FM