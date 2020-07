Choć wydawało się, że wyborczy maraton jest już za nami i kolejne wybory odbędą się dopiero za trzy lata i pół roku, to jednak okazuje się, że mogą one się odbyć wcześniej. PiS planuje jeszcze w tym roku utworzenie dwóch nowych województw na Mazowszu i przeprowadzenie w nich wyborów władz – informuje „Dziennik Gazeta Prawna”.

„DGP” informuje, że PiS jeszcze w tym roku chce przeprowadzić wyodrębnienie Warszawy i tzw. obwarzanka (powiaty przylegające do stolicy – red.) z województwa mazowieckiego. Oznacza to utworzenie dwóch nowych województw, a w efekcie konieczność przeprowadzenia w nich wyborów samorządowych.

„DGP” przytacza anonimowego polityka PiS, który wskazuje, że do wyodrębnienia tych województw musi dojść jeszcze przed końcem 2020 roku. „Musimy to przeprowadzić jeszcze w tym roku, bo idzie nowy budżet unijny, w ramach którego musimy zgłosić nie 16, ale 17 województw i ich regionalne programy operacyjne na lata 2021-2027” – twierdzi informator gazety.

„Jeszcze w lipcu pojawi się projekt ustawy, a w listopadzie planowane są wybory w nowych województwach warszawskim i mazowieckim – taki jest harmonogram działań PiS w sprawie podziału Mazowsza.” – czytamy na łamach „DGP”.

Przypomnijmy, że jeszcze kilka dni temu „Rzeczpospolita” donosiła o planach innego podziału administracyjnego. „Jest suflowany pomysł, by zmienić ordynację i wrócić do koncepcji utworzenia 100 okręgów wyborczych do Sejmu. Jest też równolegle pomysł, by zmienić podział administracyjny kraju, tak by ponownie powstało 49 województw” – mówił informator gazety.

Źr. wprost.pl; polsatnews.pl