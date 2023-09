Wpadki w Familiadzie to coś, co widzowie chętnie oglądają w internecie. Teraz do kolekcji doszło kolejna. Zdębiał po niej nawet Karol Strasburger.

W odcinku wyemitowanym na antenie TVP 24 września wystąpiły dwie drużyny o nazwach: „Siostry S.” oraz „Brodacze”. Do zabawnej i nieco kuriozalnej wpadki doszło przy trzecim pytaniu, które uczestnikom programu zadawał Karol Strasburger.

Brzmiało ono w następujący sposób: „Litera, która jest także cyfrą rzymską„. Jako pierwsza do odpowiedzi zgłosiła się reprezentantka zespołu „Siostry S.”, która była bardzo pewna swego. Jej odpowiedź sprawiła jednak, że zdębiał nawet Karol Strasburger.

Pani Daria, uczestniczka programu, odpowiedziała, że „litera, która jest także cyfrą rzymską”, to… „Pięć”. Zaskoczony prowadzący natychmiast odpowiedział: „że przecież pytał o literę”. Drużyna pań miała jednak spore szczęście, ponieważ rywal pani Darii, reprezentant „Brodaczy”, był tak zestresowany, iż przyznał, że nie zna odpowiedzi na zadane pytanie.

Odpowiedź przeszła więc na inne reprezentantki drużyny „Sióstr S.”, które udzieliły wreszcie poprawnej odpowiedzi i wygrały tę rundę pytań. Chodziło rzecz jasna o takie litery jak np. X, która stanowi również rzymską liczbę „10”.

