Nowe fakty ws. demolki na stacji benzynowej w Rymaniu. Ujawniono, pod wpływem jakich środków była kobieta, która wjechała w budynek i kompletnie go zdemolowała.

Do przerażającego zdarzenia doszło kilka dni temu na stacji benzynowej w Rymaniu (województwo zachodniopomorskie). Na nagraniu, które trafiło do sieci widać, jak kobieta w aucie demoluje budynek stacji. Z całym impetem wjeżdża do środka, a następnie wycofuje pojazd. Na miejscu było dwóch policjantów, którzy początkowo nie wiedzieli, jak się zachować. Jeden z nich próbował przebić opony samochodu, jednak mu się nie udało. Po kilkudziesięciu sekundach kobieta uciekła z miejsca zdarzenia. Więcej TUTAJ.

Początkowo podawano informację, iż kobieta, która urządziła demolkę na stacji benzynowej w Rymaniu, została ujęta przez funkcjonariuszy policji. Okazuje się jednak, że cała sytuacja wyglądała nieco inaczej. Sprawczyni nikt bowiem nie zatrzymał, sama zgłosiła się na policję. „Nowe fakty w sprawie demolki na stacji benzynowej w Rymaniu w ZachPom. 37-latki, która staranowała wejście do stacji samochodem nikt nie zatrzymał. Kobieta pojechała do Koszalina, gdzie sama (!) zgłosiła się na komisariat” – pisała wówczas Aneta Łuczkowska, dziennikarka RMF FM.

Teraz w całej sprawie pojawiły się nowe informacje. Potwierdziła je Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. Ujawniono, że kobieta znajdowała się pod wpływem środków odurzających.

Demolka na stacji paliw. Ujawniono pod wpływem jakich środków była kobieta

Informację o tym, że kobieta, która dokonała demolki na stacji paliw była pod wpływem środków odurzających podała rozgłośnia Radio ZET powołując się na wypowiedź rzecznika Prokuratury Okręgowej w Koszalinie.

37-latka, która wjechała w budynek stacji paliw w Rymaniu była pod wpływem środków odurzających. Tak wynika ze wstępnych badań chemiczno-toksykologicznych, które dostała kołobrzeska policja – informuje rzecznik Prokuratury Okręgowej w Koszalinie. — Radio ZET NEWS (@RadioZET_NEWS) March 2, 2021

Bardzie szczegółowo sprawę komentuje natomiast Aneta Łuczkowska z RMF FM. „Kobieta, która zdemolowała stację benzynową w Rymaniu była pod wpływem amfetaminy (znaczne stężenie) i marihuany. Dziś sąd decyduje o jej tymczasowym aresztowaniu, potem prokurator rozszerzy zarzuty o kierowanie autem pod wpływem substancji odurzających” – napisała na Twitterze. Wiadomo również, że kobieta została aresztowana.