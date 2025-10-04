Pod koniec września, w godzinach wieczornych przy ul. Gubińskiej we Wrocławiu 49-letni sprawca podpalił stację. Kierujący pojazdem marki Toyota, podjechał pod dystrybutor, następnie wyjął pistolet do tankowania i rozlał benzynę na ziemię. Następnie ją podpalił. Wszystko dokumentuje nagranie z kamery monitoringu.

Na szczęście nikt nie odniósł obrażeń, a ogień szybko ugaszono. Funkcjonariusze z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna, po zebraniu materiału dowodowego i przeprowadzeniu szeregu czynności operacyjnych, ustalili miejsce przebywania osoby podejrzanej o dokonanie tego czynu i w krótkim czasie zatrzymali 49-letniego mieszkańca Wrocławia

Mężczyźnie przedstawiono zarzut sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób oraz mieniu w wielkich rozmiarach. Decyzją sądu, który przychylił się do wniosku prokuratora, został on tymczasowo aresztowany na okres 3 miesięcy.

Źr. Policja Wrocław