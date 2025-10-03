Koszmarny wypadek na drodze pomiędzy miejscowościami Galiny i Kosy w powiecie bartoszyckim. Policjanci poszukują świadków zdarzenia, w którym zginął 27-letni mężczyzna kierujący audi.

Tragiczne sceny rozegrały się w piątek popołudniu na drodze pomiędzy miejscowościami Galiny i Kosy w powiecie bartoszyckim. Policjanci prowadzący czynności na miejscu tragedii wstępnie ustalili, że 27-letni kierowca podróżował sam.

Na miejscu pracowali policyjni technicy, którzy zabezpieczali wszelkie dowody mające na celu wyjaśnienie w jaki sposób nastąpił wypadek.

Policjanci apelują do wszystkich potencjalnych świadków zdarzenia o kontakt pod nr telefonu 47 732 12 00.

Policjanci opublikowali porażające zdjęcia z miejsca tragedii. Z auta zostały strzępy, co potwierdza, że uderzenie nastąpiło z olbrzymią siłą.

Źr. Policja