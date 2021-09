O tym, jak może zakończyć się zbyt duże zaufanie do innych, przekonał się właściciel nissana. Podwiózł Ukraińca do sklepu, a ten w ramach rewanżu… ukradł jego auto. Nietrzeźwego 29-latka szybko zatrzymano po uderzeniu skradzionym autem w kosz uliczny. Obywatel Ukrainy usłyszał 2 zarzuty karne, odpowie też za spowodowanie kolizji.

Policjanci z grodziskiej komendy otrzymali zawiadomienie o kradzieży samochodu ze sklepowego parkingu w Milanówku. Funkcjonariusze natychmiast ruszyli na poszukiwania skradzionego nissana.

Czytaj także: Pijany traktorzysta prawie doprowadził do tragedii

Chwilę później do jednostki dotarła informacja o kolizji na innej milanowskiej ulicy, gdzie kierujący autem tej samej marki uderzył w stojący przy jezdni kosz na śmieci. Policjanci szybko połączyli obydwa zdarzenia. Na miejscu kolizji zastali poszukiwanego nissana i mężczynę, który nim kierował.

Badanie stanu trzeźwości kierowcy wykazało prawie 2,5 promila alkoholu w jego organizmie. 29–latka zatrzymano.

Podczas wyjaśniania okoliczności tego zdarzenia policjanci ustalili, że pokrzywdzony podwiózł Ukraińca, gdy ten poprosił go o pomoc w dostaniu się do sklepu. Gdy mężczyzna zostawił na chwilę pasażera w otwartym aucie, ten ukradł jego samochód i odjechał. Na szczęście pojazd szybko wrócił do właściciela.

Czytaj także: Budka i Siemoniak poniosą konsekwencje urodzin u Mazurka? Tusk ich wezwał na dywanik

Zatrzymany po wytrzeźwieniu usłyszał zarzuty kradzieży auta i kierowania nim w stanie nietrzeźwości. Odpowie także za spowodowanie kolizji. 29-latek dobrowolnie poddał się karze grzywny za popełnione przestępstwa. Na poczet przyszłych kar zostały mu zabezpieczone pieniądze, które miał przy sobie.

Źr. Policja Grodzisk Mazowiecki