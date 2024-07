17 lipca odbędą się uroczystości żałobne po śmierci Jerzego Stuhra. Bliscy, którzy przygotowali nekrolog popularnego aktora i reżysera, mają wielką prośbę do żałobników.

Śmierć Jerzego Stuhra wzruszyła środowisko artystyczne w Polsce. Utytułowany artysta zmarł w wieku 77 lat, po długiej walce z licznymi chorobami.

Wkrótce po śmierci, ukazał się nekrolog z informacjami na temat ceremonii pożegnalnych. Wiadomo, że pogrzeb aktora odbędzie się 17 lipca. Uroczystości rozpoczną się od Mszy Świętej Żałobnej (o godz. 12:00) w kościele św. Piotra i Pawła w Krakowie. O 14:00 zaplanowano odprowadzenie na miejsce pochówku na Cmentarzu Rakowickim w Krakowie.

Pogrzeb Jerzego Stuhra. Bliscy zwrócili się z jedną prośbą

„Przeżył długie, piękne i twórcze życie. Niestrudzenie i z godnością walcząc z ciężkimi chorobami, dawał przykład, nadzieję i motywację do walki innym. Zasnął otoczony miłością” – napisano w nekrologu.

Co istotne, autorzy skierowali na końcu do uczestników ceremonii prośbę, by nie przynosili kwiatów. Zamiast tego, poprosili o wpłaty na Fundację Unicorn.

