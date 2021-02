Protest mediów prywatnych w Polsce odbił się szerokim echem. Po raz pierwszy w historii nie zostały wyemitowane między innymi „Fakty” TVN. Niezwykły moment udostępnił w mediach społecznościowych dziennikarz stacji Piotr Kraśko.

„Fakty” to serwis informacyjny stacji TVN emitowany nieprzerwanie od października 1997 roku. W środę miało odbyć się jego 8532 wydanie. Po raz pierwszy w historii jednak do niego nie doszło. Wszystko za sprawą protestu mediów prywatnych w całej Polsce, do którego dołączyły między innymi Onet, TVN, Polsat czy RMF FM.

Niezwykłe zdjęcie ze studia „Faktów” zamieścił dziennikarz TVN Piotr Kraśko. Ukazuje on studio właśnie o godzinie 19:00, kiedy powinna zaczynać się emisja programu. Tym razem jednak było ono puste – za kamerami nie stali operatorzy, nie było również prowadzącego. „Niezwykły widok… niezwykły czas…” – napisał Piotr Kraśko na Instagramie.

Protestem media prywatne chciały pokazać, jak wyglądałaby rzeczywistość, gdyby w naszym kraju pozostała tylko jedna stacja telewizyjna. O godzinie 19:00 na TVP Info można było obejrzeć mszę w intencji osób, które zginęły w katastrofie smoleńskiej.

Czytaj także: Dworczyk: „Jest opór dużych mediów przed tym, żeby płacić podatki”

Źr.: Instagram/p_krasko