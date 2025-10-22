Ponad połowa Polaków niezadowolona z rządu Donalda Tuska. Ponad połowa wyraziła się negatywnie.

W najnowszym badaniu opinii publicznej, przeprowadzonym w październiku 2025 roku, aż 52,8% respondentów negatywnie ocenia działalność rządu premiera Donalda Tuska. Zaledwie 35,5% ankietowanych wyraża pozytywne opinie, co wskazuje na rosnące niezadowolenie społeczeństwa po dwóch latach od wyborów parlamentarnych.

Badanie zrealizowano w dniach 10-13 października 2025 roku metodą CATI (wywiady telefoniczne) i CAWI (ankiety online) na reprezentatywnej próbie 1000 dorosłych Polaków. Pytanie brzmiało: „Jak ocenia Pan/Pani rząd premiera Donalda Tuska?”. Wyniki rozkładają się następująco: pozytywne oceny: 11,2% zdecydowanie pozytywnie, 24,3% raczej pozytywnie (łącznie 35,5%), negatywne oceny: 38,7% zdecydowanie negatywnie, 14,1% raczej negatywnie (łącznie 52,8%). Brak opinii: 11,7% respondentów wybrało opcję „nie wiem/trudno powiedzieć”.

Analiza według preferencji politycznych pokazuje polaryzację: wśród zwolenników koalicji rządzącej (KO, Polska 2050, PSL, Lewica) pozytywne opinie dominują (84%), podczas gdy sympatycy opozycji (PiS, Konfederacja) w 78% oceniają rząd negatywnie.

