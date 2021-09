Większość Polaków negatywnie ocenia pracę zarówno prezydenta, jak i premiera – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”. Gazeta przypomniała również wyniki analogicznego badania sprzed roku, gdy sytuacja wyglądała zupełnie inaczej.

Jak wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej”, według 45 procent badanych prezydent Andrzej Duda dobrze wykonuje swoje obowiązki. Innego zdania jest 48 procent respondentów, natomiast działalności głowy państwa nie potrafi ocenić 7 procent ankietowanych.

Premier Mateusz Morawiecki został z kolei pozytywnie oceniony przez 42 procent badanych, natomiast negatywnie przez 49 procent. 9 procent respondentów nie potrafi ocenić jego pracy.

Oznacza to, że zarówno prezydenta, jak i premiera, większość Polaków ocenia negatywnie. To duża zmiana w stosunku do analogicznego badania przeprowadzonego w czerwcu 2020 roku. Wówczas o pracy zarówno prezydenta, jak i premiera, pozytywnie wypowiadało się 54 procent badanych. „Trzeba jednak pamiętać, że Andrzej Duda wciąż dopiero odrabia straty, które przyniósł mu październik 2020 roku – czyli wybuch masowych protestów kobiet po werdykcie TK w sprawie aborcji. Jeszcze we wrześniu 2020 roku prezydent cieszył się pozytywnymi ocenami 54 procent badanych, a zaledwie 42 procent oceniało go negatywnie” – czytamy.

Żr.: Rzeczpospolita