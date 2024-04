Patryk Jaki skomentował brutalne morderstwo w Szwecji. 39-letni Polak został zastrzelony na oczach syna.

Do zdarzenia doszło w stolicy Szwecji – Sztokholmie. 39-letni Polak wraz ze swoim 12-letnim synem szli na basem. Po drodze natknęli się na grupę młodzieży, która najprawdopodobniej należała do jednego z lokalnych gangów.

Według przekazu szwedzkich mediów Polak miał zwrócić im uwagę. Następnie doszło do wymiany zdań. Niestety, wszystko zakończyło się tragicznie. W kierunku 39-latka padł śmiertelny strzał z broni palnej.

Teraz głos w tej sprawie zabrał Patryk Jaki. Polski europoseł zamieścił pełen emocji wpis w mediach społecznościowych. – Polak zastrzelony przez imigrancki gang na oczach swojego 12-letniego syna w Szwecji. Tata szedł z dzieckiem na basen – napisał.

Patryk Jaki: odrzuciliście referendum, wybraliście Tuska

Patryk Jaki nawiązał również do referendum, które zostało zorganizowane przez rząd Zjednoczonej Prawicy w czasie ubiegłorocznych wyborów parlamentarnych. Nie uzyskało ważności, ponieważ nie wzięła w nim udziału wystarczająca liczba uprawnionych do głosowania. Jedno z pytań ujętych w plebiscycie dotyczyło przyjmowania imigrantów przez Polskę.

– Odrzuciliście referendum. Wybraliście Tuska, który, straszył Polskę karami ze nieprzyjęcie migrantów a do więzienia chce zamknąć posłów za pokazywanie przemocy migrantów. Uchwalony Pakt Migracyjny wchodzi w życie już za 2 lata – napisał Patryk Jaki.

– Więc to ostatni moment na pobudkę zanim znów będzie „mądry Polak po szkodzie”. Jak relokują te ogromne grupy obok naszych domów będzie już za późno. Wybory do PE, które mogą to szaleństwo cofnąć już 9 czerwca – dodał.

Polak zastrzelony przez imigrancki gang na oczach swojego 12-letniego syna w Szwecji❗️Tata szedł z dzieckiem na basen.

Polacy! Odrzuciliście referendum. Wybraliście Tuska, który, straszył Polskę karami ze nieprzyjęcie migrantów a do więzienia chce zamknąć posłów za pokazywanie… — Patryk Jaki – MEP (@PatrykJaki) April 11, 2024

Przeczytaj również: