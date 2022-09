Szokujące odkrycie holenderskich policjantów. Zatrzymali oni polskiego kierowcę i zauważyli, że w jego pojeździe znajduje się broń i łuska. Gdy rozpoczęli przeszukanie okazało się, że w bagażniku Polak ma prawdziwy arsenał.

To miała być zwykła, rutynowa kontrola. Jak podaje Polsat News, doszło do niej w mibjesocowści Woensdrech w holenderskiej prowizji Brabancja. W piątek funkcjonariusze zatrzymali tam 45-letniego Polaka i zauważyli, że przewozi ze sobą pistolet i łuskę. Okazało się, że to pistolet alarmowy, jednak policjanci rozpoczęli przeszukiwania. Te przysporzyły Polakowi niemałych problemów.

Okazało się bowiem, że w bagażniku ma on mały arsenał. I to nie broni alarmowej, ale palnej. 45-latek posiadał również paralizator oraz przechowywane w kasetce naboje.

Funkcjonariusze zatrzymali 45-letniego Polaka, który spędził noc w areszcie. Właśnie tam oczekuje na przesłuchanie.

Czytaj także: Kobieta zaparkowała… na dwóch innych autach. Jak do tego doszło?

Źr.: o2