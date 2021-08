Policjanci na długo zapamiętają tę niecodzienną interwencję. W jednym z pajęczańskich marketów miała miejsce niecodzienna kradzież. Sprawę zakończył skuteczny pościg policjantów, którzy zatrzymali dwóch nietrzeźwych braci w wieku 26 i 30 lat. Obaj odpowiedzą za kradzież, kierowanie w stanie nietrzeźwości i złamanie sądowego zakazu.

Rankiem 29 sierpnia 2021 roku do jednego z pajęczańskich sklepów samochodem mercedes przyjechało dwóch mężczyzn. Ze sklepowych półek zabrali cztery butelki alkoholu, jednak nie zamierzali za nie zapłacić. To był początek całej serii kuriozalnych wpadek.

Po kradzieży jeden ze sprawców szybko odjechał ze skradzionym towarem, ale… zapominał o swoim kompanie. Tego ujęli pracownicy sklepu. Zatrzymany mężczyzna podał ekspedientkom numer swojego telefonu, który pozostawił w samochodzie. Sprzedawczynie zadzwoniły do jego wspólnika, który zdążył już odjechać i kategorycznie zażądały zwrotu alkoholu.

Mężczyzna zawrócił do sklepu. Oddał dwie butelki wódki i zabrał wspólnika do samochodu. Uciekając uderzył mercedesem w ścianę budynku, lecz pomimo uszkodzeń odjechał. Powiadomieni pajęczańscy policjanci po krótkim pościgu zatrzymali obu sprawców.

Jak się okazało byli to bracia, mieszkańcy powiatu pajęczańskiego w wieku 26 i 30 lat. Co ciekawe, sprawcy nie nacieszyli się łupem. Z pozostałych dwóch butelek procentowego trunku jedną potłukli, a drugą wyrzucili na widok radiowozu. Policjanci sami przyznali, że rzadko spotykają tak nieudolnych przestępców. Tych ochrzcili mianem „rodzinnego gangu Olsena”, nawiązując do kultowej serii filmów.

Obaj mężczyźni odpowiedzą za kradzież sklepową oraz za kierowanie samochodem w stanie nietrzeźwości i wbrew zakazowi sądu. Za takie przestępstwo grozi kara nawet do 5 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Łódzka