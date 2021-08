We wtorek premier Mateusz Morawiecki zapowiedział skierowanie do prezydenta Andrzeja Dudy wniosku o to, aby wprowadzić stan wyjątkowy na częściach dwóch województw. Polsat News dotarł do treści wniosku. Wiadomo, jakie mogą zostać wprowadzone ograniczenia.

Premier Morawiecki zapowiedział wniosek o wprowadzenie stanu wyjątkowego na niektórych obszarach. „Rada Ministrów dzisiaj postanowiła wystąpić do pana prezydenta o wprowadzenie stanu wyjątkowego na okres 30 dni w przygranicznym pasie, czyli na części województwa podlaskiego i części województwa lubelskiego” – zapowiedział Morawiecki.

Polsat News dotarł do treści wniosku. Wynika z niego, że rząd wystosował go w związku „ze szczególnym zagrożeniem bezpieczeństwa obywateli oraz porządku publicznego związanego z obecną sytuacją na granicy polsko-białoruskiej”.

Co oznacza stan wyjątkowy?

W województwie podlaskim stan wyjątkowy, jeśli zostanie wprowadzony, obejmie 115 miejscowości na terenie 6 powiatów. Natomiast w województwie lubelskim obejmie on 68 miejscowości w 2 powiatach.

Polsat News opublikował listę ograniczeń, jakie mogą wejść w życie. Stan wyjątkowy miały zostać wprowadzony na okres 30 dni. Na wyznaczonych obszarach występowałyby następujące ograniczenia:

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania zgromadzeń zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania imprez masowych obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów i obszarów ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni ograniczenie dostępu do informacji publicznej dot. czynności prowadzonych na obszarze objętym sanem wyjątkowym wz. z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji

Na stronie internetowej Polsatu wymieniono wszystkie miejscowości, jakie obejmie stan wyjątkowy.

