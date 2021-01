Polski paszport znalazł się na piątym miejscu na świecie, jeśli chodzi o jego siłę. Dane przytacza portal DoRzeczy powołując się na zestawienie przygotowane przez specjalistyczny serwis Passport Index. Są to aktualne dane na początek 2021 r.

Jak wskazuje ranking, polski paszport znalazł się na piątym miejscu najsilniejszych paszportów na świecie. – podaje portal DoRzeczy powołując się na serwis Passport Index.

Ranking przygotowano w oparciu o liczbę państw, do jakich obywatele danego państwa mogą udać się bez żadnych dodatkowych utrudnień. Wystarczy, aby obywatele danego państwa na granicy przedstawili paszport. Nie wymaga się dodatkowych formalności, np wiz turystycznych.

Pierwsze miejsce w rankingu zyskał paszport niemiecki. Na jego podstawie można wjechać do 134 państw świata bez konieczności przedstawiania dodatkowej wizy.

Polski paszport w czołówce

Na dalszych miejscach znalazło się po kilka państw. Drugie miejsce w zestawieniu zajmuje Szwecja, Finlandia i Hiszpania, z których paszportem można udać się do 133 państw. Trzecie miejsce, z możliwością wjazdu do 132 państw należy do Dani, Norwegii, Szwajcarii i Nowej Zelandii. Na czwartym miejscu znalazły się Holandia, Francja, Portugalia, Austria, Luksemburg, Włochy, Grecja, Irlandia i Wielka Brytania (131 państw bez wizy).

Polski paszport znalazł się na piątym miejscu. Razem z Polską lokatę tę zajmują: Belgia, Litwa, Węgry, Japonia i Korea Południowa. Paszport tych państw upoważnia do wjazdu na teren 130 państw świata.

Jak podaje serwis, z polskim paszportem bez żadnych formalności odwiedzimy 94 państwa, w kolejnych 36 otrzymamy wizę po przylocie na lotnisko. Do 68 krajów wciąż potrzebujemy wizy w paszporcie.

Źr. dorzeczy.pl; passportinfex.org