Jeden z policjantów został poważnie ranny podczas ataku migrantów na granicę polsko-białoruską. Jak podała policja na Twitterze, doszło u niego do pęknięcia kości czaszki. Jest transportowany do szpitala.

Wtorek to kolejny gorący dzień na granicy polsko-białoruskiej. Od rana duże grupy migrantów próbują przedrzeć się na polską stronę. Obrzucają polskich funkcjonariuszy kamieniami i granatami hukowymi. Polacy odpowiadają między innymi przy użyciu armatki wodnej, a także gazu łzawiącego i granatów hukowych.

Niestety, podczas obrony jeden z policjantów został ranny. Jak poinformowała policja, doszło u niego prawdopodobnie do pęknięcia kości czaszki.

W tym momencie funkcjonariuszowi udzielana jest pomoc, jest transportowany do szpitala. „Niestety – w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów został dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem” – podała Polska Policja na Twitterze.

Niestety – w wyniku ataku osób inspirowanych przez stronę białoruską jeden z policjantów zostal dość poważnie ranny, aktualnie udzielana jest mu pomoc, karetka pogotowia przewozi Policjanta do szpitala, prawdopodobnie doszło do pęknięcia kości czaszki po uderzeniu przedmiotem. pic.twitter.com/IejViW6LjK — Polska Policja 🇵🇱 (@PolskaPolicja) November 16, 2021

Czytaj także: Kolejny szturm na granicę! Wojsko użyło granatów ogłuszających i armatki wodnej [WIDEO]

Żr.: Twitter/Polska Policja