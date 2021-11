W dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia pojawi się informacja o ponad 10 tysiącach nowych zakażeń COVID-19 w Polsce. To rekord czwartej fali i przekroczenie kolejnej granicy.

Rzecznik rządu Piotr Muller poinformował, że w dzisiejszym raporcie Ministerstwa Zdrowia pojawi się ponad 10 tysięcy nowych zakażeń koronawirusem w Polsce. Stanowi to wzrost o ponad 24 procent w stosunku do ubiegłego tygodnia. „Dynamika zakażeń rośnie i niestety widzimy, że ona w najbliższym czasie zwalniać nie będzie” – powiedział.

Jednocześnie wiceminister zdrowia Waldemar Kraska przekazał na antenie Telewizji Republika, że rośnie również liczba osób, które trafiają do szpitali. „Dzisiaj także będzie niechlubny rekord, bo w ciągu doby kolejnych 707 pacjentów zostało przyjętych do polskich szpitali. W tej chwili już ponad 8 tysięcy pacjentów jest w polskich szpitalach zakażonych COVID-19. Mamy sygnały, że tych pacjentów niestety przybywa i to już nie tylko w tych województwach wschodnich” – mówił.

Kraska zaznaczył, że do szpitali trafiają przede wszystkim osoby niezaszczepione i młode. „Większość to są osoby, które są niezaszczepione, także osoby dość młode. Wiele osób musi korzystać z terapii, która jest ostatnią deską ratunku w przypadku niewydolności układu oddechowego. To są osoby bardzo młode 29, 31 lat i niestety niezaszczepione” – powiedział.

Żr.: Telewizja Republika, TVP Info