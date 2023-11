Poruszający widok na grobie Patryka Perettiego. Młody mężczyzna zginął w wypadku samochodowym w Krakowie.

Patryk Peretti zginął w wypadku samochodowym wraz z czterema kolegami. Mężczyzna miał zaledwie 24-lata. Prywatnie był synem celebrytki znanej z udziału w programie „Królowe Życia” – Sylwii Peretti.

Pogrzeb młodego mężczyzny odbył się 21 lipca na cmentarzu Grębałowskim w Krakowie. Patryka Peretti żegnały wówczas tłumy. – Niektórzy chcą od życia więcej, niż tylko je przeżyć. Pamiętajmy, że jesteśmy tylko ludźmi i popełniamy błędy, które za dużo kosztują – mówił podczas kazania duchowny.

Sylwia Peretti, czemu trudno się dziwić, podczas uroczystości była zdruzgotana. Kobieta miała z synem bardzo bliskie relacje, dlatego jego śmierć przeżyła bardzo mocno. W zasadzie trudno wyobrazić sobie jej ból, z którym musiała i nadal musi się mierzyć.

Niedawno w sieci pojawiło się zdjęcie, na którym widać grób 24-latka. Znajduje się na nim wymowny pomnik, który rozdziera serce i wyciska łzy swoją wymową. Symbolizuje on bowiem matkę, która trzyma na swoich rękach ciało zmarłego syna. Jest to oczywiście nawiązanie do piety, czyli ukazywania Matki Boskiej trzymającej ciało Jezusa Chrystusa, które zdjęto z krzyża.

