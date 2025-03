Dariusz Matecki, poseł Prawa i Sprawiedliwości zatrzymany przez agentów ABW. Polityk jechał właśnie dobrowolnie do prokuratury. Stawił się tam również dzień wcześniej, ale wówczas nie przeprowadzono z nim żadnych czynności.

Zatrzymanie nastąpiło tuż przed godz. 9:00, gdy Matecki jechał do prokuratury. Samochód służb zablokował drogę, po czym wysiedli z niego funkcjonariusze. Zabrali posła do swojego samochodu i odjechali.

Całość zdarzenia nagrywał dziennikarz TV Republika. Nagranie ze zdarzenia opublikowano w sieci. Widać na nim przebieg zatrzymania Mateckiego.

Przypomnijmy, w czwartek Sejm przegłosował zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie posła PiS Dariusza Mateckiego. W środę Matecki sam zrzekł się immunitetu i w czwartek stawił się w prokuraturze. Wówczas nie podjęto z nim jednak żadnych czynności i mógł wrócić do domu. Gdy w piątek ponownie jechał do prokuratury, zatrzymali go agenci ABW.

ABW wydała komunikat w tej sprawie. „Zatrzymany poseł Dariusz M. zostanie w piątek doprowadzony do Prokuratury Krajowej, gdzie usłyszy zarzuty popełnienia 6 przestępstw i przesłuchany w charakterze podejrzanego.” – napisano.

Przeczytaj również:

Źr. Republika TV