Posłanka Lewicy stanęła w obronie muzułmanów? – Nie liczę, ile zamachów przeprowadzili Polacy, ale niestety Polakom też się zdarza być przestępcami – oświadczyła Małgorzata Prokop-Paczkowska w TVP Info. Odpowiedział jej minister…

Ostatnie dramatyczne informacje, które napływają z Grecji przyczyniły się do powrotu do debaty publicznej kwestii sprowadzania migrantów do Europy. Minister w KPRM Adam Andruszkiewicz przekonuje, że Europa powinna wyciągać wnioski z licznych zamachów terrorystycznych.

– W ostatnich 10 latach mieliśmy w Europie podejrzewam, że ponad 100 zamachów terrorystycznych albo i więcej, w których zginęło mnóstwo ludzi – zauważył na antenie TVP Info.

– Mamy za granicą chociażby naszą polską emigrację, bo z Polski także za rządów Tuska wyjechało ponad milion młodych ludzi. Proszę mi powiedzieć, ile z tych zamachów terrorystycznych przeprowadzili Polacy, a ile muzułmańscy imigranci? – dodał.

Posłanka Lewicy w obronie migrantów: W więzieniach w Polsce siedzą głównie Polacy

Wtedy interweniowała posłanka Lewicy Małgorzata Prokop-Paczkowska. – Nie liczę, ile zamachów przeprowadzili Polacy, ale niestety Polakom też się zdarza być przestępcami, bo w więzieniach w Polsce siedzą głównie Polacy – odpowiedziała.

Brak słów na Prokop z Lewicy 🤬🤬🤬 pic.twitter.com/kw4Ivq1kHM — AnkaPolska 🇵🇱 #BabiesLivesMatter (@AnkaPolska) June 21, 2023

Andruszkiewicz nie zmienił jednak zdania. – Proszę nie zrównywać Polaków, którzy są wychowani w tradycji chrześcijańskiej do muzułmańskich migrantów, którzy są bardzo agresywni – powiedział.

