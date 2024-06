Posłanka PO Marta Wcisło, która w ostatnich wyborach uzyskała mandat do Parlamentu Europejskiego zaliczyła sporą wpadkę w programie „Kropka nad i”. Śmiał się nie tylko uczestniczący w rozmowie polityk PiS, ale również prowadząca Monika Olejnik.

Podczas programu Olejnik zapytała Waldemara Budę z PiS i Martę Wcisło z PO o sprawę Marka Magierowskiego. Pojawiły się pogłoski, że polski ambasador w Stanach Zjednoczonych może stracić funkcję.

Posłanka PO najwyraźniej jednak nie za bardzo wiedziała, o czym mówi. Olejnik zapytała Wcisło, czy to dobrze, że Magierowski odejdzie. „Skandaliczna informacja dla mnie” – odparła ku zaskoczeniu prowadzącej program. „Skandaliczne zachowanie pana prezydenta, że tak głęboko ingeruje” – brnęła dalej Wcisło dopytywana przez zaskoczoną Olejnik.

„Ale to dobrze, że pan Magierowski odchodzi z funkcji ambasadora w Waszyngtonie?” – drążyła coraz bardziej rozbawiona Olejnik. „W mojej ocenie nie” – odparła posłanka PO. Dodała, że Magierowski dalej powinien pełnić swój urząd.

„Pani poseł, zna pani Magierskiego?” – dopytał również rozbawiony Waldemar Buda. „Znam. I znam historię jego rodziny. Natomiast uważam, że te kwestie powinny być rozstrzygane..” – rozpoczęła odpowiedź posłanka PO. Olejnik najwyraźniej już zupełnie nie wiedziała, co Wcisło ma na myśli. „Ale jakiej rodziny?” – przerwała zdumiona. „Pani mówi o czymś innym chyba. Nie no, pani poseł, to zupełnie inna historia” – mówiła dziennikarka.

Start p. Wcisło do PE to chyba jakaś przemyślana akcja usunięcia jej z polskiej polityki na 5 lat. 🤦🏼 Sprytne. pic.twitter.com/QGHVUhn0Yo — Błażej Poboży (@pobozy) June 13, 2024

