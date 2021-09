Sąd orzekł karę pozbawienia wolności wobec 44-latka który dopuścił się oszustw. Mężczyzna nie stawiał się w zakładzie karnym i ukrywał przed policją. Wydano za nim list gończy. Niedługo po tym jego miejsce pobytu ustalili kryminalni z Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Okazało się, że poszukiwany listem gończym ukrywał się na plantacji konopi indyjskich.

Kryminalni z Opola prowadzili ustalenia dotyczące 44-latka, który był poszukiwany listem gończym. Niedawno sąd orzekł wobec mieszkańca powiatu karę bezwzględnego pozbawienia wolności za przestępstwa związane z wyłudzeniami kredytowymi. Zebrane informacje doprowadziły funkcjonariuszy do małej miejscowości w gminie Niemodlin.

To tam 2 września policjanci z Opola zatrzymali podejrzanego. Mężczyzna poszukiwany listem gończym ukrywał się w domu swojego znajomego. W trakcie przeszukania pomieszczeń gospodarczych zajmowanych przez 19-latka, kryminalni ujawnili osiem krzaków ziela konopi indyjskich. Zakazane substancje narkotyczne zabezpieczono i przewieziono do laboratorium kryminalistycznego. Natomiast obaj mężczyźni trafili do policyjnych aresztów.

19-latek usłyszał już zarzut uprawy ziela konopi indyjskich, za co grozi do 3 lat pozbawienia wolności. Dodatkowo objęto go policyjnym dozorem. Natomiast poszukiwany listem gończym trafił prosto za więzienne mury.

Źr. Policja Opole