Ukraińska armia przeprowadziła zmasowany atak na rosyjskie pozycje w okupowanej przez wojska Putina Nowej Kachowce. Jedno ze zdjęć pokazuje skalę zniszczeń dokonanych przez Ukraińców.

Niedawno media społecznościowe obiegła informacja oraz seria nagrań dotyczących ukraińskiego ataku na rosyjskie rosyjskie magazyny w Nowej Kachowce. Według najnowszych doniesień w wyniku ostrzału przeprowadzonego za pomocą amerykańskich systemów rakietowych HIMARS zginęło ponad 100 osób, a około 200 zostało rannych.

Film ilustrujący atak na rosyjskie magazyny zamieścił na Twitterze ukraiński polityk Anton Heraszczenko. – Doradca szefa administracji Chersoniu Serhii Khlan potwierdził, że armia ukraińska uderzyła w magazyn amunicji, który Rosja miała w Nowej Kachowce. Co za ładny widok – napisał w opisie zamieszczonego filmu.

Advisor to Head of Kherson administration Serhii Khlan confirmed that Ukrainian Army hit the ammunition warehouse that Russia had in Nova Kakhovka.



