Polska Straż Graniczna przekazała komunikat o incydencie na Morzu Bałtyckim. Dotyczył on rosyjskich myśliwców.

Informacja została przekazana przez Straż Graniczną w serwisie „X”. Przekazano tam o incydencie, do którego doszło na Morzu Bałtyckim. Niestety, przy udziale rosyjskich samolotów, które dokonały bardzo niebezpiecznego przelotu.

– Dwa rosyjskie myśliwce wykonały niski przelot nad platformą Petrobalticu na Morzu Bałtyckim. Naruszona została strefa bezpieczeństwa platformy. Powiadomione zostały Siły Zbrojne RP i inne służby – napisano w mediach społecznościowych.

Platforma znajduje się w polskiej strefie ekonomicznej Morza Bałtyckiego, w odległości ok. 70 km na północ od Jastarni. Zdarzenie wpisuje się w politykę rosyjskich prowokacji, które realizowane są od wielu miesięcy. W ostatnim czasie znacząco jednak przybrały na sile.

