W jednym z domów w Parkville w Missouri wybuchł pożar, który zniszczył kuchnię. W pomieszczeniu znajdowała się kamera monitoringu, która uchwyciła moment zaprószenia ognia. Przy okazji na gorącym uczynku przyłapano dość niezwykłego podpalacza.

Pożar, który zniszczył kuchnię rozpoczął się na płycie indukcyjnej. Jak to możliwe, skoro urządzenie było wyłączone? Odpowiedź na to pytanie przynosi nagranie z monitoringu domowego. Wcale nie doszło do awarii płyty.

Nagranie nie pozostawia złudzeń, że płytę włączono i pozostawiono, co wywołało pożar. Zdumiewające jest jednak, jak do tego doszło. Okazuje się, że na płycie stała patelnia z tłuszczem, która skusiła psa. Czworonóg próbował dostać się na płytę, ale nie do końca mu się to udało. Przy okazji nacisnął łapą włącznik, który uruchomił płytę.

Następnie zwierzę pobiegło do innego pomieszczenia, a włączona płyta spowodowała niebawem pożar.

Media wyjaśniają, że właścicieli w tym czasie nie było w domu. Nikt nie został ranny, a strażakom udało się uratować dwóch czworonożnych lokatorów.

