Flm „Nic się nie stało” wywołał szeroką dyskusję na temat pedofilii w świecie celebrytów. Jednak niektóre gwiazdy zarzucają Sylwestrowi Latkowskiemu manipulację i zamierzają bronić swoich praw w sądzie. Do grona osób, które zapowiedziały złożenie pozwu przeciwko reżyserowi dołącza mecenas Paweł Giemza.

– W ciągu dwóch tygodni złożę pozew przeciwko panu Latkowskiemu. Czuję się przez niego potwornie skrzywdzony – zapowiedział mecenas Paweł Giemza w rozmowie z Fakt24.pl. Wizerunek prawnika pojawia się w „Nic się nie stało” w kontekście jednego z głównych bohaterów Krystiana W. Giemza przekonuje, że był w pewnym okresie obrońcą mężczyzny, jednak reżyser posunął się za daleko.

– Przez pewien czas byłem obrońcą Krystiana W., ale niczym sobie nie zasłużyłem, żeby być również posądzanym o pedofilię – dodaje mecenas. Giemza zdradził, że nigdy nie chodził do Zatoki Sztuki, ponieważ nie zostałby wpuszczony ze względu na strój. – Zazwyczaj, gdy gdzieś wychodziłem w Sopocie, to miałem na sobie bluzę z kapturem i krótkie spodenki – tłumaczy. -Teraz ze sprawą Krystka nie mam już nic wspólnego – dodaje prawnik.

W trakcie rozmowy mec. Giemza wyjaśnił, że w trakcie filmu pojawia się fragment z jego wizerunkiem. To internetowy viral pt. „Tak się podrywa dziewczyny”, na którym występuje m.in. Giemza. – To pewnego rodzaju inscenizacja i każdy inteligentny człowiek domyśli się, że to był tylko żart – dodał.

„Nic się nie stało” uruchamia dyskusję wokół pedofilii w świecie celebrytów. Fala pozwów przeciw Latkowskiemu

Dokument Sylwestra Latkowskiego „Nic się nie stało” miał swoją premierę w środę wieczorem na antenie TVP1. Film przypomina o aferze pedofilskiej w Trójmieście. W popularnej „Zatoce Sztuki” dochodzić miało do przemocy seksualnej względem nieletnich.

Latkowski opowiada o kulisach działania lokalu, powiązaniach biznesmenów z przestępcami i roli, jaką odgrywali w tym świecie celebryci. Reżyser zwraca uwagę, że „Zatoka Sztuki” była popularnym miejscem imprez, w których brały udział również osoby z pierwszych stron gazet. Film stanowi pośrednie oskarżenie środowiska o tolerowanie przestępstw na tle seksualnym.

. @LatkowskiS o filmie #NicSięNieStało: Robiono atmosferę, żeby nie zajmować się tą sprawą, żeby odejść od niej. Doprowadzono do tego, że na ławie oskarżonych jest kozioł ofiarny#wieszwięcej pic.twitter.com/fptugoygfS — portal tvp.info 🇵🇱 (@tvp_info) May 20, 2020

W związku z emisją „Nic się nie stało” wkroczenie przeciwko Latkowskiemu na drogę sądową zapowiedzieli już: Kuba Wojewódzki, Krzysztof Skiba, Natalia Siwiec, Adam Nergal Darski, Borys Szyc i Krzysztof Zanussi.

Źródło: Fakt24.pl, TVP Info