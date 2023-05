Śmierć 8-letniego Kamilka wstrząsnęła Polską. Pomimo wielkich nadziei, lekarzom nie udało się uratować życia chłopca skatowanego przez ojczyma. Głos w sprawie zabrał także premier Morawiecki, który poinformował, że wydał ministrom „odpowiednie polecenia”.

W poniedziałek lekarze przekazali koszmarną wiadomość o śmierci 8-letniego Kamilka z Częstochowy. W mediach społecznościowych do sprawy odniósł się Mateusz Morawiecki. „Tak jak cała Polska z wielkim poruszeniem i nadzieją patrzyłem na walkę Kamila z Częstochowy o powrót do zdrowia” – pisze premier Morawiecki.

„Brakuje słów, by móc opisać emocje, które towarzyszą nam wszystkim, a szczególnie tym z nas, którzy są rodzicami” – pisze dalej premier Morawiecki. „Śmierć niewinnego dziecka w takich okolicznościach powoduje złość, frustrację, ale i pytania – czy ktoś zawinił? Jeśli tak – to kto? Co można zrobić, by w przyszłości nie dopuścić do takiej sytuacji?” – zastanawia się szef rządu.

Premier nawiązał do sprawcy okrutnej zbrodni. „To oczywiste, że za bestialstwo odpowiada jego sprawca. Mam nadzieję, że poniesie surową karę” – napisał.

Szef rządu podkreślił, że nie chce aby ta sprawa nabrała charakteru politycznego. Poinformował również, że wydał odpowiednie polecenia ministrom Marlenie Maląg i Przemysławowi Czarnkowi. „Państwo MUSI chronić najsłabszych. Ale każdy z nas niech także będzie bardziej czujny. Czasami dramat rozgrywa się blisko nas. Na naszej ulicy, podwórku, czy w kamienicy. Nie przechodźmy wobec takich sytuacji obojętnie” – apelował premier Morawiecki.

