Rozmowa Moniki Olejnik z Agnieszką Holland wywołała ostrą reakcję prezesa IPN, Karola Nawrockiego. – W ciągu pięciominutowej rozmowy redaktor Monika Olejnik za śmierć Żydów w getcie warszawskim obarczyła Polaków i obojętność Polaków do powstania w getcie warszawskim – mówił w rozmowie na antenie Polskiego Radia.

We wtorek w programie Moniki Olejnik poruszono wątek Powstania w Getcie Warszawskim. Dziennikarka TVN24 rozmawiała na ten temat z reżyserką Agnieszką Holland.

– Moja mama, która nie jest Żydówką, ale była bardzo wrażliwa na to, co mogła jako nastolatka obserwować przez mury w getcie warszawskim, była zresztą łączniczką AK, opowiadała mi kiedyś, że jak wracała kolejką do domu w pierwsze dni powstania, usłyszała komentarze, że „chwała Bogu, że Żydki się smażą i ten problem będzie raz na zawsze załatwiony” – powiedziała reżyserka.

– Była tym tak załamana, że postanowiła popełnić samobójstwo, a miała cyjanek od dowódcy oddziału. Połknęła go, ale na szczęście nie był on czynny. Dzięki temu ja chodzę po tym świecie – stwierdziła.

Prezes IPN oburzony programem Olejnik. Podał przykład

Program widział prezes IPN, Karol Nawrocki. – Wczoraj oglądałem program w jednej ze stacji komercyjnych i w ciągu pięciominutowej rozmowy redaktor Monika Olejnik za śmierć Żydów w getcie warszawskim obarczyła Polaków i obojętność Polaków do powstania w getcie warszawskim – powiedział w Programie Trzecim Polskiego Radia.

Prezes IPN zwrócił uwagę, że Olejnik nie wymieniała słowa „Niemcy”, co w jego ocenie było „paskudne”.

Monika @OlejnikTVN w @KropkaNadI o rocznicy Powst. w Getcie Warsz.

-nie wymieniła sprawców zbrodni- Niemców,

-1 cytatem za śmierć polskich Żydów obarczyła Polaków,

-spytała "czemu Warszawa była obojętna"?



Paskudne p.Redaktor. Powinna Pani przeprosić 🇵🇱, szczególnie Warszawiaków. — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) April 18, 2023

Na krytykę dziennikarki TVN24 błyskawicznie zareagował Tomasz Lis. „TVP i IPN atakują Monikę Olejnik, bo śmiała zapytać Agnieszkę Holland dlaczego wobec powstania w getcie Polacy byli obojętni. Pytanie absolutnie zasadne, bo w ogromnej większości dokładnie tacy byli” – stwierdził.

TVP i IPN atakują Monikę Olejnik, bo śmiała zapytać Agnieszkę Holland dlaczego wobec powstania w getcie Polacy byli obojętni. Pytanie absolutnie zasadne, bo w ogromnej większości dokładnie tacy byli. — Tomasz Lis (@lis_tomasz) April 19, 2023

Przeczytaj również: