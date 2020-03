W związku z gwałtownym wzrostem zachorowań na koronawirusa we Włoszech prezydent Andrzej Duda zwrócił się do Polaków z orędziem. – W sytuacji zagrożenia ważne jest odpowiedzialne zachowanie – zaapelował.

10 września prezydent Andrzej Duda wygłosił orędzie do obywateli. Wystąpienie miało związek z epidemią koronawirusa na świecie. – Zachorowało już ponad 100 tysięcy ludzi. Odnotowano tysiące zgonów. Sytuacja jest poważna. Także w Europie, gdzie większość krajów odnotowała już przypadki zarażenia wirusem – informuje prezydent.

„Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć”

Duda przypomina o dramatycznej sytuacji we Włoszech oraz o coraz poważniejszej w Hiszpanii, Niemczech, czy Francji. – Wirus w ostatnich dniach dotarł także do Polski. Spodziewaliśmy się tego. Wiemy, że liczba osób zarażonych będzie w najbliższych dniach rosnąć. Zapewniam, że władze Rzeczypospolitej wcześniej podjęły odpowiednie kroki, by się do tego wyzwania przygotować – podkreślił.

Prezydent zapewnia, że Polakom potrzebne są zdecydowane działania, które ochronią nas przed epidemią. Dlatego władze zdecydowały się wprowadzić kontrole na granicach oraz zakazały organizacji imprez masowych. Na tym jednak nie koniec, bowiem Duda zapowiada następne restrykcje w kolejnych dniach.

– Jestem w stałym kontakcie z premierem, ministrem zdrowia i ministrem spraw wewnętrznych. Rząd, administracja rządowa i samorządowa, służby sanitarne, medyczne, policja, straż pożarna, straż graniczna, wojsko pracują z poświęceniem, by chronić Polaków. Wysoko oceniam działania podejmowane w tej sprawie i bardzo za nie dziękuję – zaznaczył.

Prezydent: Proszę uważnie śledzić wszystkie zalecenia wydawane przez służby i do nich się stosować

-Podejdźmy ze zrozumieniem do tych działań. Proszę uważnie śledzić wszystkie zalecenia wydawane przez służby i do nich się stosować – apeluje prezydent. Duda przypomina również, że koronawirus nie jest wyłącznie sprawą rządu. Choroba wymaga również odpowiedzialności od każdego obywatela.

Prezydent podkreślił również rolę władz. Przypomniał o nadzwyczajnym posiedzeniu Sejmu i uchwaleniu ustawy dotyczącej koronawirusa. Podkreślił również pozytywną, merytoryczną postawę opozycji w trakcie Rady Bezpieczeństwa Narodowego. – Walka z koronawirusem nie ma barw politycznych. Jego zwalczanie jest naszym wspólnym zadaniem i obowiązkiem – zaznacza Duda.

– Otoczmy szczególną opieką osoby starsze. Pamiętajmy o naszych dziadkach, rodzicach, a także o osobach samotnych – naszych sąsiadach, znajomych. Zaoferujmy im wszelką niezbędną pomoc, ale też nie narażajmy ich na ryzyko. Zawsze w trudnych chwilach potrafimy się jednoczyć. Wzajemnie sobie pomagać. Pokazaliśmy to wielokrotnie. Wiem, że jako Polacy, doskonale zdamy egzamin z odpowiedzialności i solidarności – dodaje prezydent.

Źródło: prezydent.pl