Prezydent Andrzej Duda skomentował przegłosowaną w piątek ustawę medialną zwaną potocznie „lex TVN”. „Bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbadam” – zapowiedział. Opozycja apeluje o zawetowanie nowych przepisów.

We wrześniu Senat przyjął uchwałę odrzucającą nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji. Niespodziewanie w piątek projekt trafił pod obrady Sejmu. Za odrzuceniem uchwały Senatu było 229 posłów, 212 było przeciw, 11 wstrzymało się od głosu. Opozycja i niektóre media ostro krytykują nowe przepisy.

Do sprawy odniósł się Andrzej Duda. „Ta ustawa musi trafić na biurko prezydenta. Jeszcze nie została przesłana, nie mam informacji żeby trafiła do kancelarii. Będzie poddana przez nas analizie, odpowiednia decyzja zostanie podjęta” – powiedział prezydent.

„Mówiłem już, z jakiego puntu widzenia będę tę ustawę oceniał. Taką decyzję podejmę. Prezydent konstytucyjnie ma różne możliwości. Może każdą ustawę podpisać, może skierować do ponownego rozpoznania w Sejmie, co się nazywa wetem prezydenckim. Może też skierować ustawę do Trybunału Konstytucyjnego” – powiedział Duda.

Jak podkreślił, „bardzo dokładnie tę propozycję legislacyjną zbadam”.

Źr. Polsat News