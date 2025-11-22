Prezydent Karol Nawrocki wydał oświadczenie ze swoim komentarzem dotyczącym planu pokojowego USA dla Ukrainy. Głowa państwa przypomina, że Rosja dotąd nie przestrzegała zawieranych umów.
Ogromne emocje wywołuje 28-punktowy plan zakończenia wojny na Ukrainie. Jego szczegóły w tajemnicy opracowali przedstawiciele USA i Rosji bez konsultacji z Ukrainą i państwami ukraińskimi.
Do sprawy odniósł się prezydent Karol Nawrocki. „Każdy plan pokojowy zmierzający do zakończenia wywołanej przez Federację Rosyjską wojny na Ukrainie musi zostać zaakceptowany w Kijowie. To Ukraina padła ofiarą zbrodniczej agresji Putina i to Ukraińcy, przy wsparciu Stanów Zjednoczonych oraz krajów UE muszą mieć decydujący głos w rozmowach pokojowych” – czytamy.
„Wszelkie ustalenia dotyczące pokoju i bezpieczeństwa Europy, mogą zapadać wyłącznie z udziałem wszystkich zainteresowanych stron” – dodał Karol Nawrocki.
„Ceną za pokój nie może być w żaden sposób osiągnięcie celów strategicznych przez agresora, a agresorem była i jest Federacja Rosyjska” – pisze prezydent.
Źr. Interia ; X