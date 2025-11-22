Robert Fico, premier Słowacji, popiera amerykański plan pokojowy dla Ukrainy. Propozycje są niekorzystne dla Ukrainy i stawiają w roli wygranych Rosję.

Przypomnijmy, że w piątek, 21 listopada, portal Axios ujawnił szczegóły planu pokojowego opracowanego przez przedstawicieli administracji Donalda Trumpa. To 28-punktowy zestaw propozycji dla Ukrainy i Rosji.

Z treści punktów wynika m.in., że jest on zdecydowanie korzystniejszy dla Rosji. Ukraina musiałaby się m.in. zrzec terytoriów: Krymu, Ługańska i Doniecka. Obecne linie frontu w Chersoniu i Zaporożu stałyby się trwałą granicą, zaś część obwodu donieckiego stałaby się strefą buforową. Na tym jednak nie koniec. Ukraińcy – w zamian za gwarancje bezpieczeństwa – musieliby ograniczyć liczebność armii do 600 tys. żołnierzy i nałożyć na siebie zakaz wstępowania do NATO.

Głos w tej sprawie zabrał premier Słowacji Robert Fico. Szef rządu państwa sąsiadującego z Polską uważa, że propozycja jest dobra i on zamierza ją poprzeć. Użył przy tym dość zaskakujących słów.

– W obliczu tak małej skali, jaką Słowacja reprezentuje w Unii Europejskiej, poprę tę umowę. To bombowy materiał – powiedział. Dodał jednocześnie, że niniejsza umowa stawia Rosję w roli zwycięzcy. – Jeśli to porozumienie zostanie podpisane, Rosja wyjdzie jako absolutny zwycięzca – oznajmił.

Przeczytaj również: