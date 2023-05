Prokuratura Krajowa opublikowała komunikat na swojej stronie internetowej. Poinformowano w nim, że zatrzymany został prezydent jednego z polskich miast.

– Na polecenie prokuratora Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach (22 maja 2023 roku) funkcjonariusze Centralnego Biura Antykorupcyjnego zatrzymali prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego – podaje w oficjalnym komunikacie Prokuratura Krajowa.

Prezydent Ostrowca Świętokrzyskiego pozostaje aktualnie zawieszony w pełnieniu swoich obowiązków po tym, jak w marciu br. usłyszał zarzuty korupcyjne.

– Po doprowadzeniu do Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach prokurator przedstawi zatrzymanemu kolejne zarzuty. Do czasu zakończenia czynności z podejrzanym, prokuratura nie będzie przekazywała szerszych informacji o sprawie – napisano w dalszej części komunikatu.

W marcu 2023 roku prokurator Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratur Krajowej w Katowicach przedstawił Jarosławowi G. łącznie pięć zarzutów przyjęcia korzyści majątkowych w łącznej kwoce 40 tysięcy złotych w związku z pełnieniem funkcji publicznej prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego kwalifikowane z art. 228 § 1 kk oraz art. 230 § 1 kk, które zagrożone są karą do 8 lat pozbawienia wolności.

Przeczytaj również: