Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w swoim wieczornym przemówieniu powrócił do tematu tragedii, do której doszło w Przewodowie. Po raz kolejny zaapelował o możliwość udziału ukraińskich ekspertów w śledztwie. Poinformował też, że złożył kondolencje na ręce Andrzeja Dudy.

Wiele wskazuje na to, że to ukraińska rakieta, będąca elementem obrony przeciwlotniczej, spadła w Przewodowie koło Hrubieszowa w województwie lubelskim. Pocisk doprowadził do śmierci dwóch osób. Strona ukraińska stanowczo temu zaprzecza, apelując jednocześnie o możliwość udziału w śledztwie. Ukraińcy zapewniają, że są w stanie dostarczyć dowody na winę Rosji. Z kolei Stany Zjednoczone przychylają się w tej kwestii do opinii polskich władz.

W swoim wieczornym przemówieniu do tragedii po raz kolejny odniósł się Wołodymyr Zełenski. „Stanowisko Ukrainy jest bardzo jasne: chcemy ustalić wszystkie szczegóły, każdy fakt. Dlatego potrzebujemy, aby nasi eksperci włączyli się w prace międzynarodowego śledztwa i uzyskali dostęp do wszystkich danych, którymi dysponują nasi partnerzy oraz do miejsca eksplozji. Wszystkie nasze informacje są dostępne, przekazujemy je naszym partnerom od tych pierwszych godzin po zdarzeniu” – poinformował.

Prezydent Ukrainy przekazał również, że rozmawiał w kwestii tragedii w Przewodowie z Andrzejem Dudą. „W nocy rozmawiałem z prezydentem Dudą, złożyłem mu kondolencje” – dodał.

Źr.: Onet