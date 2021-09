Katowiccy policjanci zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę podejrzanego o to, że próbował porwać 5-latkę. Podejrzany natychmiast trafił do policyjnego aresztu. Prokuratura wystąpiła z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie mężczyzny. Grozi mu kara do 5 lat więzienia.

Policjanci katowickiego oddziału prewencji zatrzymali 20-letniego mężczyznę, który próbował porwać dziewczynkę. Do zdarzenia doszło w środę na jednym z osiedli w Katowicach. Mężczyzna próbował wyprowadzić dziewczynkę z ogrodzonego placu zabaw, na którym była ze swoim ojcem.

Policjanci zatrzymali 20-latka, który próbował porwać 5-latkę dosłownie kilka chwil po zgłoszeniu o zdarzeniu. Ojciec dziewczynki opisał bardzo dokładnie, jak wyglądał napastnik. Dzięki tym informacjom patrole, które były w pobliżu mogły natychmiast zareagować.

Mężczyznę osadzono w policyjnym areszcie, gdzie usłyszał już zarzut. Czynności w sprawie prowadzą kryminalni z katowickiej komendy.

Za usiłowanie uprowadzenia osoby małoletniej mężczyźnie grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. Czynności w sprawie trwają.

Źr. Policja Śląska