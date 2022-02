Prof. Piotr Kuna z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi opowiedział się za zniesieniem „prawie wszystkich” ograniczeń pandemicznych. Ekspert wskazał, że wariant Omikron powoduje dużo słabsze objawy, niż wcześniejsze mutacje. Podobne kroki w ostatnich dniach podjęły rządy wielu państw Unii Europejskiej.

Prof. Kuna stwierdził, że na obecnym etapie walki z pandemią należy zwrócić pilniejszą uwagę na pacjentów zmagających się z innymi schorzeniami. Zwrócił uwagę, że z powodu pandemii, przez ostatnie dwa lata znacznie ich zaniedbano.

Czytaj także: Z objawem Covid-19 borykają się do dziś. Zmiany mogą być nieodwracalne

„Jestem zwolennikiem zniesienia prawie wszystkich ograniczeń epidemicznych – łącznie z kwarantanną. Potwierdzają się doniesienia z RPA, które mówiły od początku, że wariant Omikron jest bardzo zakaźny, ale wywołuje najczęściej objawy zakażenia typowe dla przeziębienia. To ból gardła, zapalenie błony śluzowej nosa i zatok” – mówi prof. Kuna.

„Widzimy w Polsce, że liczba hospitalizacji nieco rośnie, ale jest ustabilizowana. Liczba pacjentów na OIOM-ach nawet się zmniejszyła w stosunku do tego, co było kilka tygodni wcześniej” – zauważył prof. Kuna. „To, czego się najbardziej obawiano, czyli załamanie systemu ochrony zdrowia, nie sprawdziło się. Oczywiście w sensie opieki nad pacjentami z COVID. System załamał się w zakresie opieki nad innymi pacjentami. To jest problem” – podkreślił.

Pytany o trzy najważniejsze decyzje, które trzeba obecnie podjąć, aby system ochrony zdrowia stanął „na nogi”, wskazał na przegląd szpitali covidowych pod kątem skuteczności i efektywności leczenia, skrócenie okresu kwarantanny i izolacji osób zakażonych SARS-CoV-2 do pięciu dni, a w kolejnym kroku w ogóle zrezygnowanie z kwarantann.

Źr. Interia