Marcin Prokop nie ukrywa swojego zamiłowania do szybkich samochodów. W ostatnim czasie miał okazję przejechać się McLarenem GT. Przy okazji nie omieszkał wbić „szpili” Szymonowi Hołowni.

Marcin Prokop to jeden z najpopularniejszych prezenterów telewizyjnych w Polsce. Od lat związany jest ze stacją TVN, gdzie prowadzi między innymi takie formaty jak „Mam Talent” czy „Lego Masters”. Wraz z Dorotą Wellman tworzy również duet prowadzących „Dzień Dobry TVN”.

Dziennikarz nie kryje jednocześnie swojego zamiłowania do motoryzacji. W ostatnim czasie pokazał w mediach społecznościowych swoje zdjęcie w luksusowym McLarenie GT. Zdjęcia pokazują, że zmieścić się nie było łatwo. „Zdjęcie motywacyjne z cyklu „nie ma rzeczy niemożliwych”. Skoro mnie udało się zmieścić do McLarena GT, to znaczy, że ty też możesz wszystko” – napisał.

Marcin Prokop nie omieszkał również zaczepić Szymona Hołowni. „Znakomite auto, jeździ jak Hołownia po Episkopacie. Gdybyście jednak chcieli spytać, czy było mi wygodnie, odpowiedziałbym kilkoma obrazkami, zamiast słów…” – dodał.

Żr.: Instagram/_marcinprokop_