Długotrwałe działania policjantów w końcu przyniosły przełom. Mundurowi zatrzymali dwie osoby w związku ze sprawą zaginięcia Iwony Wieczorek, do którego doszło 12 lat temu w Gdańsku – poinformowało radio RMF FM. Według ustaleń rozgłośni, na tych dwóch zatrzymaniach się nie skończy.

Radio RMF FM poinformowało o przełomie w głośnej sprawie. „W Gdańsku na polecenie małopolskiego wydziału Prokuratury Krajowej w ręce policjantów wpadł Paweł P., znajomy Iwony Wieczorek, który feralnej nocy z 16 na 17 lipca 2010 roku imprezował z zaginioną. Druga zatrzymana osoba to kobieta także osoba z otoczenia 19-latki” – czytamy na stronie internetowej rozgłośni.

Wiadomo, że zatrzymany od dłuższego czasu znajdował się w kręgu zainteresowań śledczych badających sprawę zaginięcia Iwony Wieczorek. Dwa miesiące temu przeprowadzono u niego przeszukanie, zabezpieczono karty pamięci i telefon.

Na razie nie podano zbyt wielu informacji na ten temat. Wiadomo, że zarówno Paweł P., jak i druga osoba są transportowani do Krakowa. To tamtejsza prokuratura prowadzi śledztwo dotyczące zaginięcia Iwony Wieczorek. Na razie nie wiadomo, jakie usłyszą zarzuty.

Młoda gdańszczanka zaginęła 12 lat temu. To jedna z najgłośniejszych tego typu spraw w Polsce, bo dotąd nie wiadomo, co się z nią stało. W mediach pojawiło się mnóstwo teorii i domysłów. Nikt jednak ostatecznie nie dowiódł, co feralnego dnia spotkało Iwonę Wieczorek. Policyjne zatrzymania to przełom, który być może pozwoli na wyjaśnienie tej sprawy.

Czytaj także: Za Iwoną Wieczorek szedł ktoś jeszcze? Były policjant ujawnia szczegóły

Źr. RMF FM