Policjanci z katowickiego Oddziału Prewencji Policji zatrzymali pięciu pseudokibiców chorzowskiej drużyny piłkarskiej, którzy dopuścili się czynnej napaści na mundurowych. Pseudokibice potrącili samochodem dwóch policjantów, którzy podjęli wobec nich interwencję. Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu.

Do zatrzymania pięciu mężczyzn w wieku od 17 do 22 lat doszło w centrum m Katowic, w trakcie interwencji, którą podjęli policjanci z katowickiego oddziału prewencji. Dyżurny Komendy Miejskiej Policji w Katowicach otrzymał informację, że na kładce nad DTŚ łącząca ul. Uniwersytecką z ul. Olimpijska zebrali się pseudokibice w grupie 150 osób i odpalili materiały pirotechniczne.

Natychmiast w to miejsce skierowano policjantów z OPP Katowice i z katowickiej komendy. Mundurowi podjęli czynności związane m.in. z ustaleniem tożsamości osób, które znajdowały się na kładce. Niektórzy pseudokibice, chcąc uniknąć identyfikacji, usiłowali odjechać z miejsca interwencji swoimi pojazdami.

Pomimo wezwania do zachowania zgodnego z prawem, kierujący skodą potrącił dwóch umundurowanych policjantów. W celu zatrzymania pojazdu funkcjonariusz oddał strzał ostrzegawczy z broni gładkolufowej. Wtedy pseudokibice zaniechali dalszej próby ucieczki i zostali zatrzymani.

Poszkodowanym policjantom natychmiast udzielono pomocy medycznej. Jeden z nich został hospitalizowany. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Ponadto w trakcie interwencji policjanci wobec 12 agresywnych pseudokibiców użyli środków przymusu bezpośredniego.

Zatrzymani pseudokibice trafili do aresztu. Czynności w sprawie czynnej napaści na funkcjonariuszy Policji trwają. Za to przestępstwo grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności.

Źr. Policja Śląska