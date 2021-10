Politycy PSL zaproponowali w czwartek sposób na obniżkę cen benzyny na stacjach. W ostatnim czasie poszybowały one drastycznie w górę i w wielu miejscach przekraczają już nawet 6 zł za litr.

Poseł Krzysztof Paszyk podkreślił w czwartek na konferencji prasowej w Sejmie, że dzisiaj kluczowym problemem dla wszystkich Polek i Polaków są rosnące ceny paliwa na stacjach benzynowych. „One przekraczają już w większości stacji 6 złotych” – powiedział poseł PSL.

„Chcielibyśmy dzisiaj zaproponować i zachęcić rządzących do tego, żeby obniżyć zarówno akcyzę – to jest zadanie dla rządu, dla ministra finansów – jak również marżę, którą narodowy koncern paliwowy, jakim jest Orlen, nakłada” – mówił polityk PSL.

„Jedno i drugie działanie może obniżyć cenę litra paliwa na stacjach mniej więcej o złotówkę” – mówił Paszyk. „Naprawdę panie prezesie Obajtek czas pomyśleć o Polakach, a nie o kupowaniu kolejnych wydawnictw prasowych, o jakichś pseudoinwestycjach. Pan jest powołany do swojej pracy po to, aby dbać o sytuację i stabilizować cenowo to, co dzieje się na stacjach paliw” – mówił polityk PSL.

„Nie chcielibyśmy, aby stacje naszego narodowego koncernu stały się jakimiś elitarnymi miejscami, na które będziemy jeździć kupować paliwo” – dodał.

