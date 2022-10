Długo wyczekiwana walka Mameda Chalidowa i Mariusza Pudzianowskiego będzie prawdopodobnie największym wydarzeniem w historii polskiego MMA. Włodarze organizacji już teraz potwierdzili, że będzie to najdroższa walka w historii KSW.

Mamed Chalidow i Mariusz Pudzianowski zmierzą się 17 grudnia na gali XTB KSW 77. Pojedynek dwóch legend federacji już teraz budzi ogromne zainteresowanie. I trudno się dziwić, ponieważ to właśnie oni w największy sposób przyczyniali się przez lata do popularyzacji MMA w Polsce.

Współwłaściciel KSW Martin Lewandowski w programie „Oktagon” na Kanale Sportowym wziął udział w rundzie pytań i odpowiedzi, na które mógł odpowiedzieć „tak” lub „nie”. Maciej Turski zapytał go, czy walka Pudzianowskiego i Chalidowa kosztowała ponad dwa miliony złotych. „Tak” – odparł Lewandowski.

Dziennikarz postanowił drążyć dalej i zapytać, czy może zaryzykować i stwierdzić, że walka będzie kosztowała trzy miliony. Współwłaściciel KSW nie pozostawił wątpliwości. „Mógłbyś, mógłbyś spokojnie. To będzie największa walka w historii federacji” – odpowiedział.

Potwierdzi to również w rozmowie z „Super Expressem”. „Nie mówimy, że to jedna z najdroższych walk, to jest najdroższa walka. Myślę, że w europejskim MMA. Przede wszystkim najdroższa dla KSW” – stwierdził.

Źr.: Fakt, Super Express